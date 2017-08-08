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غدا الطقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36

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غدا الطقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36 غدا الطقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر، غدا الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :

المدينة: الصغرى العظمى
القاهرة 27 36
الإسكندرية 26 31
مطروح 25 32
بورسعيد 26 32
دمياط 25 32
بلطيم 26 33
الإسماعيلية 24 36
السويس 25 37
العريش 23 33
نخل 21 36
طابا 24 36
الطور 27 35
مرسى علم 29 39
الغردقة 29 40
شرم الشيخ 31 40
رفح 22 32
كاترين 20 36
سيوة 26 39
المنيا 25 38
الفيوم 25 38
رأس سدر 26 39
أبو سمبل 26 42
وسط الدلتا 26 36
أسيوط 26 39
سوهاج 28 40
الأقصر 27 43
أسوان 29 44
شلاتين 29 39
حلايب 27 36
الوادي الجديد 24 42
قنا 27 42
نويبع 28 39
السلوم 24 33
 

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