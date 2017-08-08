بالصور.. الجينز و"البوت" في الصيف موضة تطرحها "جيجي حديد"

في المسابقات العالمية.. تعرَّف على ما يحدث خلف منصات التتويج

كتب - هشام عواض:

ظهرت عارضة الأزياء الأمريكية جيجي حديد، أمس الأحد، بإطلالة مميزة لفتت الانتباه بسبب ارتدائها الجينز.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، ارتدت "حديد" ذات الأصولة الفلسطينية، بنطلون وجاكيت جينز، على الرغم من أننا في فصل الصيف، ومن المتعارف عليه أنه يجب ارتداء ملابس خفيفة فيه والابتعاد عن هذا النوع من الأقمشة بقدر الامكان.

وخلافًا للمعروف ارتدت عارضة الأزياء جاكيت جينز من الظاهر أنه ثقيل، لم ترتضي بذلك فقط بل انتعلت "بوت" شتوي أحمر اللون،لتبدو وكأنها تستعرض إطلالة "شتوية" في الصيف.

وظهرت موضة الجاكيت الجينز بين نجمات هوليوود لأول مرة في 2013، ثم اختفت قليلًا وعادت العام الماضي، وظهرت به العديد من النجمات، منهم ريهانا وأمبر روز وجيسيكا بيل.