تأجيل محاكمة المتهمين بقتل "عروس بنها" في القليوبية لأكتوبر المقبل

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قررت محكمة جنايات بنها الدائرة الأولى، برئاسة المستشار عبدالرحمن حماد، رئيس الدائرة، تأجيل محاكمة المتهمين الأربعة في قتل "تقى ناجي"، والشهيرة إعلاميًا بـ"عروس بنها" إلى شهر أكتوبر المقبل.

شهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة أشرف عليها اللواء محمد الألفي، مدير مباحث القليوبية، وسط حضور مكثف من أقارب وأصدقاء الضحية ووالدتها والذين رددوا "حسبي الله ونعم الوكيل" "إعدموهم" عند دخول المتهمين الجلسة.

وقرر المستشار أحمد عبدالله المحامي العام لنيابات شمال بنها، إحالة المتهمين "حسان صلاح" وشقيقته "أميرة صلاح" وشقيقهما الأصغر "صلاح"، ومتهم آخر للجنايات بتهمة قتل "تقى ناجي" عروس كفر الجزار، قبل فرحها بأيام، مستغلين تواجدها بمفردها داخل منزلها بكفر الجزار.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد المقترن بالسرقة.