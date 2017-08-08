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القبض على 6 أشخاص لترويع الأهالي في الشرقية

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مصراوي Masrawy

القبض على 6 أشخاص لترويع الأهالي في الشرقية

12:56 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

القبض على 6 أشخاص لترويع الأهالي في الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديرب نجم، التابع لمديرية أمن الشرقية، القبض على 6 أشخاص؛ لحيازتهم أسلحة نارية وتسببهم في ترويع الأهالي بقرية "شنبارة منقلا" التابعة لدائرة مركز ديرب نجم.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من العناصر الخارجة عن القانون، بقرية "شنبارة منقلا" التابعة لدائرة مركز ديرب نجم، فيما تسببت المشاجرة في ترويع أهالي القرية.

وعلى الفور، توجه ضباط مباحث المركز، إلى موقع البلاغ، وتم ضبط طرفي المشاجرة، وبحيازتهم أسلحة نارية وطلقات مختلفة الأعيرة، وتم التحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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