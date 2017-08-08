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شكاوى من تأخر صرف الحصص التموينية لفروع "جمعيتي" بالأقصر

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مصراوي Masrawy

شكاوى من تأخر صرف الحصص التموينية لفروع "جمعيتي" بالأقصر

12:51 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

الأقصر- محمد محروس:

شكا أصحاب ٢٢ فرعًا لـ "جمعيتى" بمركز القرنة، غرب الأقصر، من تأخر فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بمدينة القرنة في صرف الحصص المقررة لتلك الفروع من السلع والمواد الاستهلاكية في مواعيدها المقررة.

وطالب أصحاب فروع " جمعيتى" بقرى البعيرات والأقالتة والضبعية والمريس، بمركز القرنة، والتي يعيش فيها أكثر من ١٧٠ ألف مواطن، بتطبيق قرار الوزير بصرف الحصص الثمانية شهريًا لكل من يتمكن من صرفها لأصحاب البطاقات، على أن يجري صرف حصتين خلال الأيام الخمسة الأولى من كل شهر.

وقال أحد أصحاب فرع "جمعيتى" بمركز القرنة: "إنه حسب قرارات الوزير، يمكن لأي صاحب جمعية أن يحصل على ٨ "استعاضات" شهريًا، بواقع ٣ إستعاضات في الأسبوع الأول من الشهر، واثنتان في الأسبوعين الثاني والثالث، وواحدة فقط في الأسبوع الأخير، حال قيامه بسداد المبالغ التأمينية مسبقًا، لكن ذلك لا يحدث بالقرنة، فيتم تأخير الصرف؛ ما يدفع المواطن إلى الشراء من السوق رغم أحقيته في صرف حصته التموينية الشهرية".

وأشار أصحاب الجمعيات، إلى أنهم لا يعرفون سبب تأخر الشركة المصرية لتجارة الجملة بمستودعات القرنة في صرف الحصص المقررة لـ"جمعيتي" سوى رد الموظف المختص بعدم وجود السلع، سواء كانت سكر أو زيت أو أرز وغيرها، أو وجود أعمال جرد أو تفتيش مالي وإداري.

من جانبه، قال سيد الطاهر وكيل وزارة بالمحافظة، إنه سيخاطب الشركة المصرية بالقرنة مؤكدًا أن عدد مرات الصرف 5 مرات شهريًا وليست 8، مؤكدًا أنه لا يوجد تأخير في أعمال صرف الحصص.

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