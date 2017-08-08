رئيس جامعة المنوفية: الانتهاء من استعدادات أسبوع شباب الجامعات

المنوفية - مروة فاضل:

قال الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية: إنه جرى الانتهاء من الاستعداد بشكل نهائي لاستقبال أسبوع شباب الجامعات والمقرر تنظيمه في شهر سبتمبر المقبل، باستضافة ٥٠ جامعة، منها ٢٤ جامعة حكومية وجامعة الأزهر و٢٥ جامعة خاصة .

وأضاف الخولي في المؤتمر الصحفي بالإدارة العامة للجامعة، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم المشاركة بكافة الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والعلمية والتكنولوجيا، حيث جرى تحديد حجم الفرق وعمل لائحة منظمة لأعمال الأسبوع من خلال قطاع شئون التعليم والطلاب ومديري رعاية الشباب على مستوى كافة الجامعات.

ولفت إلى الاجتماع مع ممثلي كل الجامعات المصرية من خلال مديري رعاية الشباب، ووضع البرمجة والاتفاق على كافة التفاصيل.

وأشار رئيس جامعة المنوفية، إلى أنه جرى تشكيل ٢٠ لجنة وصيانة كافة أماكن الأنشطة والمدن الجامعية التي ستستقبل من 4 إلى 5 آلاف طالب، مؤكدًا انتهاء كافة الإجراءات اللازمة قبل انطلاق الأسبوع بشهر.