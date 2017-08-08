استشهاد أميني شرطة وإصابة 3 آخرين في مداهمة وكر مخدرات بالمنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

استشهد اثنين من أمناء الشرطة، بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، أثناء مهاجمة وكر لتجار المخدات بقرية ميت بره بمرجز قويسنا، وأصيب 3 آخرين بإصابات طفيفة.

وتلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مستشفى قويسنا المركزي، بوفاة "محمد غنيمي"، 38 عامًا، و"فريد شوقي"، 30 عامًا، أمناء شرطة، بمركز قويسنا، ومقيمان مدينة بركة السبع، عقب إصابتهم بطلقات نارية.

وتبين أنه أثناء مهاجمة وكر لتجار مخدرات، بقرية ميت بره، التابعة لمركز قويسنا، وقع تبادل لإطلاق نار مع قوات الشرطة، أسفر عن مصرع اثنين وإصابة 3 آخرين من قوات الشرطة.