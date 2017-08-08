"عبد الغفار": يجب تعاون أجهزة الدولة في مجالات التعليم والبحث العلمي

كتب- مصطفى المنشاوي:

أشاد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بطلبة الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، وبجهود وزارة الإنتاج الحربى في توفير كل سُبل الدعم لهم، مشيرًا إلى أنها تجربة جادة، وتنبع أهميتها من ارتباطها بقطاع الصناعة، ومن كونها تسعى لتقديم خريجين متميزين على المستويين العلمي والعملي.

وأكد عبد الغفار، في كلمته بفعاليات حقل تكريم طلبة الأكاديمية المتميزين، بحضور وزير الإنتاج الحربي، الدكتور محمد العصار، الثلاثاء، أهمية تعاون أجهزة الدولة المختلفة في مجالات التعليم والبحث العلمي التي تُعد أهم عوامل نجاح أي دولة للنهوض بالصناعة الوطنية.

واستعرض عددٌ من الطلاب، على هامش الحفل، مواهبهم الفنية، وقدموا عروض فنية وثقافية متنوعة، وأبدى الطلبة المكرمين سعادتهم بالتكريم وبما يكتسبونه عليه من خبرة تعليمية وعملية من خلال دراستهم بالأكاديمية.