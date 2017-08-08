"العصار" و"عبد الغفار" يكرمان طلاب "المصرية للهندسة والتكنولوجيا"

كتب- مصطفى النشاوي:

كرم الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، المتميزين من طلاب الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي عن العام الدراسي 2016/2017، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال "العصار"، خلال الحفل السنوي الذي تقيمه الأكاديمية للعام الثاني على التوالي، والمنعقد اليوم الثلاثاء، إن وزارة الإنتاج الحربي تحتفل في هذا اليوم بطلبة الأكاديمية على تفوقهم ونجاحهم، وما تم إنجازه خلال العام الدراسي.

وأكد وزير الإنتاج الحربي، سعي الوزارة لكي يكون لديها صرح تعليمي متميز على المستوى المحلي والإقليمي كالأكاديمية، والذي يوفر برامج التدريب المستمرة في كافة المجالات وتوفير كافة المتطلبات اللازمة للطلبة الملتحقين بها من معامل تخصصية، وورش مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية، وتوفير فرص للتدريب في شركات الإنتاج الحربي المختلفة.

وأشار الدكتور محمد العصار، إلى أنه يتم التواصل بشكلٍ دائم مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل ضمان جودة العملية التعليمية، وذلك للدفع بخريجين قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل إيمانًا منا بأن البحث العلمي التعليم عنصر أساسي للحفاظ على أمن الوطن ورخائه.

وشجع وزير الإنتاج الحربي، طلبة الأكاديمية على استغلال كافة طاقاتهم من أجل صقل مهاراتهم العلمية والمهنية والشخصية والبحثية في المراحل العلمية الأخيرة وعدم إضاعة الفرصة لاستغلال كل وقت لديهم من أجل العلم والبحث والمعرفة.

واستعرض عددٌ من الطلاب، على هامش الحفل، مواهبهم الفنية وقاموا بتقديم عروض فنية وثقافية متنوعة، وأبدى الطلبة المكرمين سعادتهم بالتكريم وبما يكتسبونه عليه من خبرة تعليمية وعملية من خلال دراستهم بالأكاديمية.