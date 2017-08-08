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"البحث العلمي" تسلم عقود لـ٧ شركات ضمن الحاضنة التكنولوجية "إبداع"

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مصراوي Masrawy

"البحث العلمي" تسلم عقود لـ٧ شركات ضمن الحاضنة التكنولوجية "إبداع"

12:41 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

كتبت- داليا شبل:

قال الدكتور محمود محمد صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن الأكاديمية حرصت على إتاحة العديد من الأدوات والإمكانيات الفنية والمالية لدعم الأفكار المبتكرة للشركات الجديدة، بهدف الوصول إلى منتجات ذات جودة قادرة على المنافسة عالمياً، وتطوير أفكار الشباب للحصول على التمويل اللازم والتوسع محلياً وإقليمياً وعالمياً.

جاء ذلك خلال حفل نطمته أكاديمية البحث العلمي بالتعاون مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتسليم عقود لـ 7 شركات تكنولوجية محتضنة ممن استطاعوا الوصول للمرحلة التنفيذية في الحاضنة التكنولوجية "إبداع".

وأعلن المهندس وليد جاد، رئيس غرفة صناعة المعلومات عن أسماء الشركات الفائزة ضمن مشروع إبداع و هي: "VR Egypt for programming ،Innovators for Information Technolog، Space360،Engineertec،Skillvy ،Luttas Edu، Tech،
Orient Museum".

وأضاف جاد: "هناك ١١٠٠ عضو بالغرفة شريك فى حاضنات الشركات الجديدة المبتكرة، جميعهم يساعدون على إعطاء فرص حقيقة للمبتكرين وللباحثين".

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