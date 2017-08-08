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وزيرا الإسكان والبيئة يتفقان على تطوير الغابة الحجرية وإنشاء متحف جيولوجي

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مصراوي Masrawy

وزيرا الإسكان والبيئة يتفقان على تطوير الغابة الحجرية وإنشاء متحف جيولوجي

12:41 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

وزيرا الإسكان والبيئة يتفقان على تطوير الغابة الحجرية وإنشاء متحف جيولوجي

مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق

كتبت- ندى الخولي:اتفق مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وخالد فهمى، وزير البيئة، على بدء تطوير محمية الغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة فورًا، ورفع مخلفات البناء الموجودة حول المحمية، مع إمكانية استغلال سور المحمية بإنشاء منافذ لعرض المنتجات البدوية التراثية التي تتناسب والوضع البيئي للمكان.وقال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مستعدة للتعاون مع وزارة البيئة، لرفع المخلفات المتواجدة حول المحمية، وتركيب كاميرات للمراقبة بحيث يتم رصد أى سيارة تلقى مخلفات مجددا حولها، والتعامل معها بالقانون على الفور، فضلا عن التنسيق مع البيئة لإنشاء أماكن انتظار للسيارات للزائرين، وإنشاء طريق دائري حول المحمية لتسهيل الوصول إليها، وعدم الدخول إلى المدينة السكنية.ووافق مدبولي، على مقترح وزارة البيئة، بإنشاء منافذ لعرض المنتجات البدوية والتراثية ومنتجات المحميات المختلفة، حول سور المحمية، وطلب من جهاز القاهرة الجديدة إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة، فضلا عن تكليف الأمن بمراقبة إلقاء المخلفات وضرورة الحفاظ على المكان، مؤكدا أن وزارة الإسكان مهتمة بإستغلال المحمية الاستغلال الأمثل وفقا لرؤية وزارة البيئة، بما يحافظ على كنوز .وأكد وزير البيئة، أنه تم الاتفاق مع وزير الإسكان على إنشاء متحف جيولوجى داخل المحمية، فى إطار خطة وزارة البيئة لتطوير المحمية، كما تم الاتفاق أيضا على التنسيق بشأن أي مشروعات تقام حول المحمية، وضرورة أن يسبقها دراسة تقييم الأثر البيئى.وشدد وزير البيئة على أنه سيتم وضع خطة موحدة بين وزارتي الإسكان والبيئة، للحفاظ على المحمية، وتطويرها للحفاظ عليها وخدمة السكان، مشددا على أن التطوير سيتم فى إطار كونها محمية جيولوجية.

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