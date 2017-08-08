الطيب لـ أوائل الثانوية الأزهرية: اظهروا رحمة الدين بالناس والحيوان

كتب - محمود مصطفى:

وجه الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الشكر للدكتور علي عبد العال لحضور حفل تكريم أوائل الثانوية الأزهرية، وتقديم بعض الجوائز لهم.

وقال شيخ الأزهر، إن مشاركة رئيس مجلس النواب في حفل اليوم، هو تكريم لأكثر من 2.5 مليون طالب بالتعليم الجامعي وقبل الجامعي.

وأضاف الطيب، خلال حفل تكريم أوائل الثانوية الأزهرية، الذي عقد الثلاثاء بقاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، الثلاثاء: "أوجه كل التحية والتقدير لأسر الطلاب الأوائل، فقد وقفوا بجوار أبنائهم الذين درسوا منهج دراسي مثقل مزدوج، درسة أقرانكم في التربية والتعليم في القسم العلمي والأدبي، وهي بطولة وتقدير خاص.

وأوضح الطيب أن طالب الثانوية الأزهرية يدرس منهج مزدوج يجمع بين منهج الأزهر والتربية والتعليم، والثانوية الأزهرية أدوا الامتحان في 14 مقررا، والثانوية العامة في 7 مواد فقط، وامتحن طلاب الثانوية الأزهرية في شهر واحد، والثانوية العامة في ثلاثة أسابيع، وهو أبرز رد على الساخرين والمستهزئين.

ووجه شيخ الأزهر، حديثه للأوائل قائلا: "ستقابلكم معجزات على الطريق، فلا تلتفوا إليها وكونوا منها على حذر، وأظهروا رحمة الدين بالناس والحيوان والجماد، ولا تركنوا إلى المنغلقين الذين هم من الأخسرين، واعلموا أنكم تتفردون بأنكم تسندون ظهوركم لمؤسسة عريقة تمتد لأكثر من ألف عام".

وتابع شيخ الأزهر، حديثه لطلاب الثانوية: "شيوخكم الأجلاء كانوا أول من انفتح في مصر كلها على ثقافة الغرب، ولي أمل وهو أن تجمعوا في مسيرتكم العلمية بين التضلع من التراث والتطلع على ثقافات الأمم".

وتابع: "احرصوا على تعلم لغة من اللغات الأجنبية، معلنا عن تقدير رئيس الجمهورية لدور الأزهر، وطلابه وأنه يعول عليهم كثيرا في نشر الإسلام الوسطي".

وقرر الإمام الأكبر، منح العشر الأوائل من كل شعبة بدراسة اللغة الإنجليزية مجانا، بمركز تعليم اللغات الأجنبية بجامعة الأزهر.