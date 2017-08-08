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فصل اثنين من الشرطة الهندية بعد ادعائهما أنهما أول زوجين يصعدان جبل إيفرست

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مصراوي Masrawy

فصل اثنين من الشرطة الهندية بعد ادعائهما أنهما أول زوجين يصعدان جبل إيفرست

12:45 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

فصل اثنين من الشرطة الهندية بعد ادعائهما أنهما أول زوجين يصعدان جبل إيفرست

نيودلهي - (د ب أ):

فصلت الشرطة الهندية زوجين، زعما أنهما أول زوجين يصعدان جبل إيفرست، وذلك بعدما أكد التحقيق كذبهما.

وكان دانيش وتارراكيشواري راثود قد زعما إنهما نجحا في تسلق القمة التي يبلغ ارتفاعها 8848 مترا في مايو العام الماضي. وقد أثار زعمهما الشكوك عقب أن أشار متسلقو جبال إلى وجود تضارب في الصور التي نشرت على موقع الإنترنت.

وقالت الشرطة في مدينة بوني بولاية ماهاراشترا إن التحقيق أكد أن الزوجين " غيرا الصور " لتظهر أنهما تسلقا القمة بنجاح.

وقال ساهيبراو باتيل، أحد مسؤولي الشرطة، هاتفيا " تم فصلهما من الشرطة، حيث أنهما قدما معلومات خاطئة حول وصولهما لقمة إيفرست لنا وللحكومة النيبالية".

وأضاف " نحن لن نوجه تهم لهما بما أنه تم معاقبتهما ".

وكانت السلطات النيبالية قد منعت الزوجين من التسلق في البلاد لمدة عشرة أعوام، عقب أن توصلت إلى أنهما قام بتزوير الصور، كما سوف يتم رفض الأوراق المتعلقة بتسلقهما للجبل.

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مصراوي Masrawy

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