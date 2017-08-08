«التموين»: أسعار زيت تحيا مصر خارج المنظومة التموينية

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ارتفعت أسعار زيت تحيا مصر صباح أمس 4.5 جنيه ليصل سعر الزجاجة إلى 20.5 بعد أن كانت مستقرة عند 16 جنيها بدون أى سبب واضح لهذا الارتفاع الكبير.

زيت التموين لم يتأثر بالارتفاع

وزارة التموين والتجارة الداخلية بدورها أعلنت أنه لا زيادة فى أسعار زيت التموين الخليط، وأن سعر الزجاجة الـ800 جرام بـ14 جنيها ولم يتم حدوث زيادة من أى نوع.

ونفت الوزارة تماما تأثر زيت التموين فى الوقت الراهن بأى ارتفاع فى أسعار الزيت، خاصة أن السعر قد ارتفع قبل شهر واحد بنحو 2 جنيه.

«التموين»: ارتفاع زيت تحيا مصر خارج منظومة السلع التموينية

ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى عن وزارة التموين والتجارة الداخلية قال إن ارتفاع سعر زيت تحيا مصر خارج منظومة السلع التموينية، ولم يصدر أى قرار من الوزارة بالزيادة الجديدة وأن سعر الزيت داخل المنظومة 14 جنيها.

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المجمعات الاستهلاكية: تلقينا إخطارا برفع سعر الزيت 4.5 جنيه

بينما أكد العاملون بالمجمعات الاستهلاكية أنهم تلقوا إخطارا من رؤساء القطاعات التجارية بالشركات برفع سعر زيت تحيا مصر المصنع من عباد الشمس من 16 إلى 20.5 جنيه، مؤكدين أن الزيت هو إحدى السلع التى يتم صرفها ضمن المقررات المضافة للبطاقات التموينية وسلع الخبز التى يحصل عليها المواطن لمدة 20 يوما من بداية كل شهر.

جدير بالذكر أن ارتفاع سعر الزيت ناتج عن ارتفاع الأسعار العالمية، نظرا لأن مصر تستورد نحو 79% من الزيت من الخارج.

بينما كان وزير التموين السابق محمد على مصيلحى، قد سبق وأكد خلال اجتماعه بلجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مصر تعانى من فجوة استهلاكية فى جميع السلع التموينية، لافتا إلى أن الدولة تستورد 100% من استهلاكها للزيوت، مضيفا أن مصر لا تنتج أيا من زيوت الطعام سوى زيت الزيتون.