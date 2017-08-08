منها أزيرا ولانسر.. هذه السيارات لن تراها العام المقبل

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ينتظر العالم في كل عام، العشرات من إصدارات السيارات الجديدة، والتي تسعى من خلالها الشركات العالمية لوضع أحدث ما توصلت إليه من تقنيات ورفاهية، للوصول إلى ما يحتاج إليه المستخدمون على مستوى العالم.

ومع ظهور موديلات وإصدارات جديدة، يأتي الدور على أخرى قديمة للاندثار والانسحاب من السوق العالمية، وهو الأمر الذي قد لا يتعلق بمدى شعبيتها بقدر ما يمكن أن يندرج تحت بنود كثيرة من الخطط التسويقية للشركات، الأمر الذي قد يعجل بتطوير أو بسحب بعض الإصدارات من السوق، وفي هذا السياق، نستعرض أشهر السيارات التي جاءت في قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية بشأن الإصدارات التي ستختفي خلال العام المقبل، وأهمها..

هيونداي أزيرا

عرضتها الشركة الكورية العملاقة خلال عام 2006، ويعتقد أن اهتمام "هيونداي" خلال العام المقبل بقطاع السيارات الفاخرة "جينسيس" الشهيرة، قد يعجل بسحب بعض الموديلات الشهيرة، وأهمها "أزيرا"، وذلك على الرغم من إصدارها لنسخة مغايرة كليا لنفس السيارة بالأسواق العام خلال 2017.

دودج فايبر

كشفت عنها "دودج" لأول مرة عام 1992، واستطاعت أن تحظى بشعبية واسعة، ساعدتها على تحقيق مبيعات جيدة على مستوى الأسواق العالمية، إلا أن انخفاض مبيعاتها منذ سنوات، كتب فصل النهاية لواحدة من أقوى سيارات الشركة الأمريكية.

شيفروليه SS

لم تستطع البقاء طويلًا في السوق العالمية، فبعد ظهورها لأول مرة في 2014، وظهرت في العديد من الأسواق العالمية بإمكانات أكثر ميلًا للطابع الرياضي، إلا أن تغيرات الخطط التسويقية لجنرال موتورز عجلت بسحب السيارة من الأسواق خلال العام المقبل.

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ميتسوبيشي لانسر

هي أشهر سيارات الشركة اليابانية على الإطلاق، وقد يمثل قرار "ميتسوبيشي" بإلغاء إصدارها صدمة كبيرة للعديد من متابعيها، لا سيما في الأسواق التي تعشق هذا الإصدار، إلا أنها اتخذت قرارا بأن النسخة "إيفليوشن" من "لانسر" ستكون آخر ما يتم تقديمه في هذه السلسلة التي بدأت عام 2002.

فولكس فاجن CC

تعد أقل إصدارات الشركة الألمانية من حيث القدرات التسويقية، واستطاعت "فولكس" أن تعي قدراتها خلال وقت مبكر، حيث إن السيارة التي أنتجت لأول مرة عام 2009، لم يستغرق وجودها سوى 8 سنوات لاتخاذ قرار بإلغاء تصنيعها في الأسواق العالمية.

نيسان كويست

يعتقد البعض أن الشركة اليابانية تأخرت بشكل واضح في اتخاذ قرار إلغاء تصنيعها، فالسيارة التي ظهرت لأول مرة عام 1993، لم تحقق مستوى طيبا من المبيعات في الأسواق العالمية، ما أدى إلى اتخاذ قرار بسحبها من السوق.