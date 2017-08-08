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تسليم 52 وحدة سكنية لـ"الأولى بالرعاية" بالمنيا

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مصراوي Masrawy

تسليم 52 وحدة سكنية لـ"الأولى بالرعاية" بالمنيا

12:39 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

تسليم وحدات سكنية

المنيا - ريمون الراوي:

سلمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي بالمنيا، اليوم الثلاثاء، عدد 52 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا من أهالي قريتي هور ونواي عن طريق القرعة العلنية، وذلك بحضور اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة، ووليد نور مدير إدارة الإسكان بالمحافظة وعدد من الأهالي المستحقين.

وقال السكرتير العام المساعد، إنه جرى تسليم عدد 47 وحدة للمستحقين بقرية "هور"، و5 وحدات بقرية "نواي"، مؤكداً أن الفائزين، اختيروا وفقًا لمجموعة من الضوابط والمعايير، التي يسبقها إجراء أبحاث اجتماعية من خلال مديرية التضامن، ولجان تابعة لمجلس المدينة للتأكد من مدى استحقاقهم وتطبيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وحرصًا على مبدأ الشفافية والوضوح في توزيع تلك الوحدات على مستحقيها.

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