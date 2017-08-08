الأحد المقبل.. تطبيق منظومة النظافة الجديدة بالحامول في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قالت المهندسة عايدة ماضي، رئيسة مركز ومدينة الحامول بكفر الشيخ، إن الوحدة المحلية للمركز والمدينة، ستبدأ تطبيق منظومة "جمع القمامة من المنبع"، من أمام المنازل، والشقق، والوحدات السكنية، والمحال التجارية، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، 13 أغسطس الجاري.

وأكدت رئيسة مدينة الحامول، في تصريحات خاصة لـ"مصراوى"، اليوم الثلاثاء، أن منظومة النظافة الجديدة، ستبدأ بشوارع العاشر من رمضان، وخالد بن الوليد، والمسجد الكبير، مرورًا بمنطقة أبو النور، وحتى منطقة المرور القديم، وذلك خلال الفترة المسائية، والمقرر بدء العمل بها في الساعة الخامسة مساء كل يوم.

وأوضحت، أن هذا الأمر جاء بعد إلغاء التعاقد مع شركة النظافة، التي كانت موجودة، لجمع القمامة من المنازل، ونظافة الشوارع، نظرًا لتلقى الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، العديد من الشكاوى منها، علاوة على رصد لجنة المتابعة بالوحدة المحلية، عبر تقارير لها، تقاعس تلك الشركة عن تقدم الخدمة المطلوبة منها، بصورة جيدة كما هو متفق مع مسئوليها.

ولفتت ماضي، إلى أن عمال مجلس المدينة، هم المكلفون بجمع القمامة، في تلك المنظومة، بدون أي مصاريف إضافية، بشأن هذا الأمر، فيما دعت أهالي المدينة والمناطق المعلنة، التي ستجري تطبيق منظومة النظافة الجديدة، إلى التعاون مع العمال خلال جمعهم القمامة من المنازل، وفق التوجيهات التي ستُعلن بخصوص هذا الأمر، سواء عن طريق النداء، أو إطلاق أصوات صافرات.