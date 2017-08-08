الأزهر يحتفل بمرور 100 عام على إنشاء معهد فؤاد الأول بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

تحتفل، غدًا الثلاثاء، منطقة أسيوط الأزهرية، بمرور مائة عام على إنشاء معهد أسيوط الديني "معهد فؤاد الأول" بحضور كل من الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد مهنى مستشار شيخ الأزهر والمشرف العام على الرواق الأزهري، والدكتور محمد أبو زيد الأمير رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور عبد الناصر حسن قناوي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية.

وسيجري على هامش الاحتفال، افتتاح الرواق الأزهري بالمعهد بقاعة الاحتفالات بالمعهد.

كان الملك فؤاد الأول، وضع حجر الأساس للمعهد عام ١٩٣٠، واستغرق بناؤه ٤ سنوات، وبدأت الدراسة فيه عام ١٩٣٤، وشيدت مبانيه على الطراز الإسلامي.

ويعد المعهد، تحفة فنية معمارية إسلامية نادرة في مصر، ويتكون من ثلاثة مبان، مبنى للدراسة، ويتكون من دورين ويضم فصولاً للدراسة ومكاتب إدارية وقاعة عرض للأفلام العلمية ومعملاً لعلوم الأحياء والكيمياء والفيزياء، وتتوسط فناءه حديقة مستطيلة الشكل بها نافورة بديعة التصميم.

والمبنى الثاني مكون من ثلاثة أدوار لإقامة وإعاشة الطلاب الوافدين من مديريات الصعيد، وبه مكتبة تحوي كتبًا علمية ودينية، والمبنى الثالث به مسجد يستخدم في تعليم الطلاب الخطابة ومئذنة طولها ٣٠ مترًا.