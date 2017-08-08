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ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة عملاقة لحاويات وبضائع عامة

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مصراوي Masrawy

ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة عملاقة لحاويات وبضائع عامة

12:34 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة عملاقة لحاويات وبضائع عامة

دمياط - محمد إبراهيم:

استقبلت هيئة ميناء دمياط، اليوم الثلاثاء، 3 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة، وغادرت سفينتا حاويات و9 سفن بضائع عامة.

ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 21 سفينة، بالإضافة إلى 12 أخرى بمنطقة المخطاف الخارجي للميناء، في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

كما غادر الميناء، 106 سيارات بحمولة 4906 أطنان قمح، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 96443 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 46128 طنًا.

وشملت حركة الصادر من الميناء 4850 طن يوريا، و2500 طن فوسفات، و479 طن كحول و7300 طن ملح، و3000 طن مولاس، وإعادة تصدير 5000 طن ذرة.

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