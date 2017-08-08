"موانئ السويس" تستقبل 5500 طن بوتجاز قادمة من السعودية

السويس : داليا منير :

تشهد موانئ البحر اﻷحمر، وصول وسفر 4340 راكبًا، وتداول 337 شاحنة، في الوقت الذي شهدت فيه موانئ السويس وصول 5500 طن بوتجاز، قادمة من ميناء ينبع السعودي.

يأتي هذا بينم غادر 3578 راكبًا من العمالة الموسمية، وعمالة خدمة الحجيج من ميناء سفاجا، كما يستعد الميناء لاستقبال 455 راكبًا.

ويشهد ميناء "نويبع"، وصول وسفر 762 راكبًا ويستعد لاستقبال 236 راكبًا على متن سفينتين.