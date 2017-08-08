صرف 1000 جنيه إعانة عاجلة لمصابي منزل سوهاج المنهار
صرف 1000 جنيه إعانة عاجلة لمصابي منزل سوهاج المنهار
12:32 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017
سوهاج – عمار عبدالواحد:
قرر الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، صرف مبلغ ألف جنيه لمصابي منزل قرية سفلاق المنهار، والبالغ عددهم 12 مصابًا، كإعانة عاجلة من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.
وأوضح المحافظ، أنه كلف محمد عبدالسلام، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببحث حالة المصابين وتقديم المساعدات العاجلة لهم من مخازن المديرية.
ولقي طفل عمره 5 شهور، مصرعه، وأصيب 12 آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسم، فجر اليوم الثلاثاء، في انهيار منزل مكون من 3 طوابق بقرية سفلاق التابعة لمركز ساقلتة، شرق محافظة سوهاج.
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