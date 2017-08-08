ضبط 4 آلاف رغيف مدعم بحوزة سائق بالمنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

نجحت مباحث تموين المنيا، في ضبط أكثر من 4 آلاف رغيف بلدي مدعم، أثناء تهريبها بمعرفة سائق، في أول أيام تطبيق المنظومة الجديدة للخبر، بتحرير سعر القمح والدقيق للمطاحن والمخابز، بعد إرجاء التطبيق في محافظة المنيا لليوم الثلاثاء.

وتلقى اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من قسم مباحث تموين المنيا، بضبط 4 آلاف و180 رغيف خبز بلدي مدعم بحوزة "خليل.إ.ع" 35 سنة، سائق، مقيم بمركز أبو قرقاص.

جرى ضبط السائق لاتهامه بتهريب الخبز للسوق السوداء، بقصد بيعه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرر المحضر رقم 17049 لسنة 2017 جنح مركز أبو قرقاص، وأحيل المتهم للنيابة للتحقيق.