إصابة 14 شخصًا في تصادم سيارتين بالعاشر من رمضان
إصابة 14 شخصًا في تصادم سيارتين بالعاشر من رمضان
12:26 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017
أرشيفية
الشرقية – فاطمة الديب:
أصيب 14 شخصًا، اليوم الثلاثاء، بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق "مصر – إسماعيلية" الصحراوي، أمام مصنع "قوطة" بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.
وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالحادث، وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص، وإصابة 14 من الركاب.
نُقل المصابون إلى مستشفى التأمين الصحي بالعاشر لتلقي الإسعافات اللازمة، وجار تحرير المحضر اللازم.
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