هربا من جحيم حماتها.. "دينا" تحاول الانتحار حرقا بـ "الجاز"

كتب - محمد شعبان:

حاولت ربة منزل الانتحار حرقا، هرباً من الخلافات المستمرة بينها ووالدة زوجها "حماتها".

وتلقى العميد إبراهيم المليجي، مأمور قسم الهرم، إخطارًا من مستشفى الهرم بوصول دينا خطاب 28 سنة، مصابة بحروق متفرقة بالجسم بنسبة 85%.

وأفادت تحريات المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، ومعاونه النقيب هاني عجلان، أن السيدة دخلت مطبخ شقتها وسكبت الكيروسين "الجاز" على جسدها ثم اشعلت النار.

وقالت التحريات الأولية أن السيدة تعاني خلافات أسرية حادة مع حماتها، شرعت على إثرها في الانتحار.

تحرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.