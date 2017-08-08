هربا من جحيم حماتها.. "دينا" تحاول الانتحار حرقا بـ "الجاز"
هربا من جحيم حماتها.. "دينا" تحاول الانتحار حرقا بـ "الجاز"
11:54 ص الثلاثاء 08 أغسطس 2017
كتب - محمد شعبان:
حاولت ربة منزل الانتحار حرقا، هرباً من الخلافات المستمرة بينها ووالدة زوجها "حماتها".
وتلقى العميد إبراهيم المليجي، مأمور قسم الهرم، إخطارًا من مستشفى الهرم بوصول دينا خطاب 28 سنة، مصابة بحروق متفرقة بالجسم بنسبة 85%.
وأفادت تحريات المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، ومعاونه النقيب هاني عجلان، أن السيدة دخلت مطبخ شقتها وسكبت الكيروسين "الجاز" على جسدها ثم اشعلت النار.
وقالت التحريات الأولية أن السيدة تعاني خلافات أسرية حادة مع حماتها، شرعت على إثرها في الانتحار.
تحرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
"المرور": ضبط 12 سيارة ودراجة بخارية متروكة في حملات مرورية بالجيزة
-
ضبط شقيقين بتهمة خطف شخص وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالجيزة
-
إصابة عاطل برش خرطوش أثناء عبثه بسلاح داخل منزله بمنشأة القناطر
-
ضبط 1.5 طن مصنعات لحوم فاسدة في مصنع بإمبابة
إعلان
إعلان