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تسليم ١٢ دراجة بخارية لمتحدي الإعاقة.. وتكريم محافظ القاهرة وجمعيات أهلية

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مصراوي Masrawy

تسليم ١٢ دراجة بخارية لمتحدي الإعاقة.. وتكريم محافظ القاهرة وجمعيات أهلية

12:32 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

تسليم ١٢ دراجة بخارية لمتحدي الإعاقة.. وتكريم محافظ القاهرة وجمعيات أهلية

تسليم ١٢ دراجة بخارية لمتحدي الإعاقة

كتبت- ندى الخولي:

سلم عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، وعز فرغل، رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية، الدفعة السابعة من الدراجات البخارية لمتحدي الإعاقة، خلال الاحتفال الذي نظمته مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وشهده مقر الاتحاد، اليوم، الثلاثاء.

تتكون الدفعة السابعة من ١٢ دراجة بخارية تم تقديمها لمتحدي الإعاقة، دعمًا من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، بواقع ٢٥٠ دراجة على كامل الدفعات.

وأطلق فرغل، اسم عاطف عبد الحميد، على قاعة كبار الزوار بالاتحاد، تكريمًا لدعمه لهم.
كما كرم المحافظ، ٧ جمعيات أهلية وهي "قيم الحياة الخيرية، والهيئة الإنجيلية، وجمعية واحد من الناس، وجمعية مركز الصديق الإسلامي، والجمعية الشرعية بالمطرية، ونقابة الأطباء، وبنك ناصر الاجتماعي"، خلال الاحتفال.

من جانبه، أثنى محافظ القاهرة، على دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنيفي في إقامة المشروعات الخدمية لفئات المجتمع.

وأكد عبد الحميد، على المساهمة الفعالة لتلك الجمعيات في خدمة المواطنين وفئات المجتمع الخاصة، مشيرًا إلى أن تكاتف الجمعيات الأهلية مع يساعد في استكمال خطط التنمية للارتقاء بمستوى المواطنين اقتصاديا واجتماعيا.

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