استقرار معدل البطالة في سويسرا خلال الشهر الماضي

بروكسل - (د ب أ):

أظهرت بيانات وزارة الدولة للشئون الاقتصادية في سويسرا الصادرة اليوم الثلاثاء استقرار معدل البطالة في البلاد خلال يوليو الماضي.

وبحسب بيانات الوزارة استقر معدل البطالة خلال الشهر الماضي عند مستوى 2ر3% بعد وضع المتغيرات الموسمية الحساب، في جاء معدل البطالة عند مستوى 3% بدون حساب المتغيرات الموسمية وهو نفس مستواه في يونيو الماضي.

في الوقت نفسه بلغ عدد العاطلين في سويسرا خلال الشهر الماضي 133926 عاطل بزيادة قدرها 323 عاطل عن الشهر السابق. وارتفع معدل البطالة بين الشباب الذي تقل أعمارهم عن 24 عاما من 6ر2% خلال يونيو الماضي إلى 8ر2% خلال الشهر الماضي.