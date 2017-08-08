تيلرسون يصل تايلاند في أول زيارة رسمية لمسؤول أمريكي بعد الانقلاب

بانكوك - (د ب أ):

قالت وزارة الخارجية التايلاندية اليوم الثلاثاء إن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون وصل بانكوك اليوم، في أول زيارة رسمية له لتايلاند.

ويشار إلى أن تيلرسون أبرز مسؤول أمريكي يزور تايلاند منذ الانقلاب الذي شهدته البلاد في مايو 2014.

ويرى المحللون أن الزيارة تمثل دلالة على تحسن العلاقات الأمريكية-التايلاندية تحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب تراجع العلاقات الدبلوماسية والعسكرية احتجاجا على النظام العسكري.

وقال ستيف كاستونجواي المتحدث باسم السفارة الأمريكية في بانكوك " الزيارة دلالة على التزامنا المستمر نحو تحالفنا الثابت مع تايلاند".

وتعد تايلاند أقدم حليف للولايات المتحدة في آسيا، حيث بدأت علاقتهما الدبلوماسية منذ 184 عاما.

وأضاف كاستونجواي " بصفتها صديق وحليف قديم، نريد أن تصبح تايلاند ديمقراطية قوية تحترم وتضمن حقوق الانسان والحريات الأساسية في الداخل، وتلعب دورا رئيسيا في تطوير الأمن والرخاء الإقليمي".

ومن المقرر أن يناقش تيلرسون خلال زيارته القضايا الثنائية والإقليمية مع رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان اوشا ووزير الخارجية دون برامودويناي.

ومن القضايا التي سوف يتم مناقشتها زيارة برايوت المقبلة للبيت الأبيض، بحسب ما ذكرته الوزارة. وكانت الزيارة مقررة في أواخر يوليو الماضي، ولكن لم يتم تحديد موعد أخر لها بعد.

وقالت السفارة الأمريكية إن من بين القضايا الإقليمية التي سوف يتم مناقشتها النزاع الإقليمي في بحر الصين الجنوبي والأمن في شبه الجزيرة الكورية عقب الاختبارات الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية.