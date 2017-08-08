وكيل «الخطة والموازنة»: رفع سعر الفائدة سيلغى خلال شهرين.. وانتظروا قانون الإفلاس

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

-البرلمان قادر على سحب الثقة من الحكومة.. والأيام المقبلة آخر إنذار لها



قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن الحد الأدنى للأجور لن يكون له معنى دون زيادة فى الإنتاج، وسيكون مجرد طباعة ورق فقط، موضحا أن أهم أولويات اللجنة فى دور الانعقاد المقبل تفعيل منظومة تحصيل الضرائب وتقليل عجز الموازنة، وإدخال كل من هو خارج المنظومة الضريبية إلى منظومة الضرائب، موضحا فى حوار مع «التحرير» أن قانون الاستثمار وحده ليس كافيا لجذب المستثمرين، ولا بد من القضاء على البيروقراطية التى اعتبرها أحد أشكال الفساد.. وإلى نص الحوار.

- ما أهم أولويات اللجنة فى دور الانعقاد المقبل؟

اللجنة تعمل على تفعيل منظومة تحصيل الضرائب، لأن الفترة المقبلة تتطلب تقليل عجز الموازنة بأى طريقة، ونحن لن نزيد فى الضرائب، ولكننا سنفعل قوانين تحصيل الضرائب الموجودة حاليا، من خلال إدماج المجتمع الموجود خارج المنظومة الضريبية فى منظومة الضرائب، وسيتم ذلك بعد أن يتم توفير سبل الراحة لموظف الضرائب نفسيا وماديا.

كان موظفو الضرائب فى أيام بطرس غالى يتقاضون أعلى الرواتب فى الدولة، ولكن رواتبهم تدنت بشكل كبير فى الوقت الحالى، ومنظومة الإصلاح تم انتهاء 80% منها فقط، ومتبقٍّ بعض القوانين لنتمكن من الانتهاء من القرارات الإصلاحية، ومنها قانون الإفلاس ليكون مكملا لقانون الاستثمار، وتهيئة المناخ المناسب لزيادة الاستثمارات فى مصر.

- ماذا قدمت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب للمواطن؟

أهم ما قدمته اللجنة كان فى نسب الموازنة العامة للدولة، والتى أطلقنا عليها اسم موازنة دعم المواطن محدودى الدخل، من خلال وضع برامج دعم تعادل 33% من الموازنة، من خلال دعم التموين وتوسع فى برنامج تكافل وكرامة لتشمل أكبر قدر من الأسر المصرية، إضافة إلى التصدى للأبواب الخاسرة فى الحساب الختامى لعام 2015 - 2016، وشكلنا لجنة مستمرة لتصحيحها على المسار الصحيح.

- بعد مرور أكثر من شهر على رفع سعر الفائدة.. هل ترى القرار كان صائبًا؟

منذ صدور هذا القرار ومعلوم لدى الجميع أنه مؤقت ولن يستمر، وكان الهدف منه استيعاب الموجة التضخمية التى كان من الممكن حدوثها نتيجة ارتفاع سعر الوقود، وأعتقد أنه خلال شهرين على الأكثر سيتم إلغاء نسبة 2% الأخيرة وبعدها بشهرين يتم إلغاء 2% الثانية.

- هل قانون الاستثمار كاف لجذب المستثمرين؟

القانون وحده ليس كافيًا لجذب المستثمرين، ولكن يجب القضاء على البيروقراطية الموجودة بالجهاز الإدارى فى الدولة والتى تعتبر أحد أشكال الفساد.

- كيف ترى تأثير القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة مؤخرًا وتأثيرها على المواطن؟

القرارات صعبة للغاية، المواطن المصرى يستحق جائزة الأوسكار، ومتوسطو الدخل أكثر المتضررين، حيث إن هذه الطبقة تحمل عبئا كبيرا نيابة عن الحكومة، حيث إن أغلب القرارات الاقتصادية الإصلاحية تتحمله هذه الطبقة تحديدًا، وما يتحمله المواطن المصرى سيُدرس على مستوى العالم فى الدول التى يُتطلب منها تصحيح مسارها الاقتصادى.

شاهد أيضا

- هل خطة الدولة فى معالجة الأزمات ناجحة؟

بالطبع لأ.. للأسف الشديد حتى هذه اللحظة، ما زالت الدولة فى معالجة الأزمات لم تنجح، والحكومة فشلت فى مراقبة الأسعار والأسواق بنسبة كبيرة، ولكن مردود الإصلاح الاقتصادى فى الفترة الحالية بدأ يرتفع، حيث استقر مستوى سعر الدولار، إضافة إلى أن ميزان المدفوعات تغير لصالح مصر.

- هل ترى أن الحد الأدنى للأجور مناسب فى الوقت الحالى؟

لو لم يقابل الحد الأدنى للأجور زيادة فى الإنتاج لأصبح غير مناسب بمنتهى الوضوح، لأنه سيكون ساعتها عبارة عن طبع ورق ليس له مقابل إنتاج، لذلك يجب أن تتواكب السياسة النقدية مع السياسة العامة للإصلاح الاقتصادى فى الدولة.

- هل من الممكن أن يسحب البرلمان الثقة من الحكومة إذا استمرت بنفس أدائها الحالى؟

نعم بالطبع، والأيام المقبلة تعتبر آخر إنذار للحكومة لتصحيح مسارها.

- البعض يرى أن الأجهزة الأمنية تتدخل فى عمل البرلمان.. فما تعليقك؟

غير موجود نهائيا، وكل نائب يعبر عن رأيه بأريحية تامة داخل البرلمان، ولا يستطيع أحد أن يجبر برلمانيا على قول رأى خطأ مهما كان، فضمير النائب لا يستطيع أحد تغييره.

- ما تقييمك لأداء تكتل «25-30» تحت القبة؟

ليس معنى أنك معارضة أن تعارض للمعارضة فقط، ويجب أن نؤيد أى حاجة كويسة فى صالح الدولة، ولكنهم فى النهاية جميعًا وطنيون.

- ما أسباب تغيب نواب البرلمان عن حضور الجلسات؟

تغيب النواب يرجع إلى ثقافة الشعب المصرى فى نائب الخدمات، ولكننا فى مصر يتم محاربتنا، لذلك لا يجب التركيز على الخدمات الخارجية فقط علشان شعبية النائب، وفى النهاية نضيّع مصر مننا، وهذا لا يصح ويجب أن نقف خلف الدولة المصرية لعدم تقسيمها من أعداء البلد.

