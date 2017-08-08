خطة لتعميم "المطبات الشوكية" لمنع السير عكس الاتجاه في أسيوط (صور)

أسيوط - أسامة صديق:

قال المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، إنه تم تطبيق تجربة جديدة لمنع السير في عكس الاتجاه باستخدام المطبات العكسية أو ما يطلق عليها "المطبات الشوكية"، وتم تنفيذها بالطريق الدائري لمدخل قرية درنكة.

وأكد أنه سيتم تعميم هذه الفكرة في معظم شوارع أسيوط، ذات الاتجاه الواحد، لمنع سير السيارات عكس الاتجاه عقب نجاح التجربة.

وشدد الدسوقي على وجود رقابة دائمة في الشوارع وتطبيق عقوبات رادعة على كل من يخالف القانون، منوهًا إلى وضع علامات تحذيرية بالشوارع والتأكد من وجود لوحات إرشادية وتوافر الإنارة الكافية للرؤية الليلية حفاظًا على أراوح المواطنين.

وأوضح العميد أحمد التوني، مدير إدارة مرور أسيوط، أن الهدف الرئيسي من إنشاء مطبات عكس الاتجاه والمصممة من أسنة الحديد، هو منع السيارات من السير عكس الاتجاه وخرق إطاراتها في حالة تخطي هذه المطبات المسننة، مشيرًا إلى أن أحد الشوارع التي تم وضع هذه المطبات بها شهدت انتظامًا مروريًا من أول يوم تم تركيب فيه هذه المطبات.

وأضاف التوني، أنه سيتم تعميم التجربة على مراحل بالشوارع الكبرى، للقضاء على الحوادث المتكررة، مضيفًا أن هذه المطبات تساعد على تهدئة السرعات والحد من مخالفة عكس الاتجاه.

وأشار العميد التوني، إلى تطبيق منظومة كاميرات "الكتف المحمولة" وتثبتها بـ"البدلة المرورية" الخاصة بضابط المرور، لتوثيق تعامل رجال المرور مع المخالفين لقواعد وآداب المرور.

وأوضح مدير إدارة مرور أسيوط، أن الكاميرا المرورية تساهم في مراقبة أداء ضباط المرور أثناء العمل ومدى التزامهم بتواجدهم في الأكمنة المنتشرة بالطرق الرئيسية والميادين العامة، حيث أن تلك الكاميرات مرتبطة بغرفة التحكم داخل إدارة المرور ويتم تفريغها بشكل دوري وفي حالة ارتكاب واقعة معينة سيتم التعامل معها بمنتهى الشدة والحزم.