تشغيل جهاز الآشعة المقطعية بمستشفى عظام شبين الكوم في المنوفية
تشغيل جهاز الآشعة المقطعية بمستشفى عظام شبين الكوم في المنوفية
12:13 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017
الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنو
المنوفية - مروة فاضل:
قالت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، إنه جرى تركيب وتشغيل جهاز آشعة مقطعية من الإدارة العامة للآشعة بوزارة الصحة لمستششفى جراحة العظام والعمود الفقري.
وأضافت أنه يتم حاليًا استقبال جميع الحالات المحولة من المستشفيات الأخرى، لعمل اللازم لها، ضمن تطوير الخدمات العلاجية بمستشفيات المحافظة، لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين ودعم لقطاع الصحة بالمنوفية.
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