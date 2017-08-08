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إطلاق ماراثون الدراجات "السلام على طريق الرياضة" بالمنيا

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مصراوي Masrawy

إطلاق ماراثون الدراجات "السلام على طريق الرياضة" بالمنيا

12:10 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

ماراثون الدراجات

المنيا ــ ريمون الراوي:

تطلق محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، سباقًا بالدراجات "ماراثون"، تحت شعار "السلام على طريق الرياضة"، بالاشتراك مع تنشيط السياحة وإدارة الشباب والرياضة ملوي بمنطقة تونا الجبل الأثرية، بمشاركة 200 متسابق، في إطار جهود المحافظة لتنشيط السياحة بالمناطق الأثرية.

وقال فرج عبد العزيز، مدير مكتب آثار تونا الجبل، إن السباق سيبدأ من مدينة ملوي وحتى المنطقة الأثرية، لمسافة 5 كيلومترات، مشيرا إلى أن إقامة سرادق لتكريم الفائز وتقديم جوائز تحت رعاية المحافظ.

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