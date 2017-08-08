إطلاق ماراثون الدراجات "السلام على طريق الرياضة" بالمنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

تطلق محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، سباقًا بالدراجات "ماراثون"، تحت شعار "السلام على طريق الرياضة"، بالاشتراك مع تنشيط السياحة وإدارة الشباب والرياضة ملوي بمنطقة تونا الجبل الأثرية، بمشاركة 200 متسابق، في إطار جهود المحافظة لتنشيط السياحة بالمناطق الأثرية.

وقال فرج عبد العزيز، مدير مكتب آثار تونا الجبل، إن السباق سيبدأ من مدينة ملوي وحتى المنطقة الأثرية، لمسافة 5 كيلومترات، مشيرا إلى أن إقامة سرادق لتكريم الفائز وتقديم جوائز تحت رعاية المحافظ.