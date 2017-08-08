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بالصور- رئيس قطاع المعاهد: الأزهر مصدر العلم والتنوير للعالم أجمع

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مصراوي Masrawy

بالصور- رئيس قطاع المعاهد: الأزهر مصدر العلم والتنوير للعالم أجمع

12:09 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

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كتب- محمود مصطفى:
تصوير- محمود بكار:

قال الدكتور محمد أبوزيد الأمير رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن مكرمة العلم أعطيت للرسول صلى الله عليه وسلم.

وأضاف أبو زيد، خلال حفل تكريم أوائل الثانوية الأزهرية، الذي عقد الثلاثاء، بقاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، أن الأزهر ظل لأكثر من ألف عام مصدر العلم والثقافة والتنوير في العالم، وعلمائه هم حصن الأمة وععلموا الناس سماحة الإسلام.

وأوضح أبو زيد، أن الاحتفال هو احتفاء بثمرة المستقبل، وهو خير ختام لعام دراسي طويل، مشيرا إلى أن المولى عز وجل شرف المؤسسة المباركة بتبليغ العلم.

وأشار رئيس قطاع المعاهد الأزهرية​ إلى أن قطاع المعاهد الأزهرية تمكن من تحقيق طفرة كبيرة خلال العام الدراسي، من أهمها تطوير وإصلاح المعاهد، وتنقيح المناهج وستخضع للتحديث كل ثلاثة أعوام.

وأوضح أنه تم إضافة مادة الثقافة الإسلامية تحت رعاية شيخ الأزهر شخصيا، لافتا إلى أنه تم القضاء على ظاهرة الغش في المعاهد الأزهرية، وأصبحت جزءا من الماضي.

ونوه إلى أن مناهج الأزهر علمية تعتمد على الوسطية، وهي أشياء أصبحت من ثوابت المؤسسة الأزهرية، كاشفا أن التكريم يؤكد أن الطلاب في عقل وقلب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

ودعا رئيس القطاع أن يحفظ الله مصر وقائدها أزهرها وشيخه المبارك.

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