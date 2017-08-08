نتنياهو: لا أخاف ولا يمكن الإطاحة بي
نتنياهو: لا أخاف ولا يمكن الإطاحة بي
12:18 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017
لندن (بي بي سي)
تحدى رئيس وزراء اسرائيل خصومه مستبعدا قدرتهم على الإطاحة به.
ونقلت وسائل اعلام اسرائيلية قول نتنياهو لأعضاء في الكنيست الإسرائيلي إن المعارضة وأعضاء من حزب ليكود الذي يتزعمه يتآمرون عليه ويسعون للإطاحة به.
وسخر نتنياهو من الأنباء التي تحدثت عن موافقة مدير مكتبه السابق آري هارو من الادلاء بشهادته ضد نتنياهو.
وحسب هيئة البث الاسرائيلية الحكومية من المتوقع أن يدلي هارو بمعلومات في القضيتين التي تحقق فيهما الشرطة الاسرائيلية وهما القضية رقم 1000 و رقم 2000.
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
أبرز عناوين الصحف العالمية
-
توصية لـ"العليا الإسرائيلية" بضرورة وقف إجراءات الاستيلاء على أراضي
-
زعيم أكبر حزب معارض في إسرائيل يدعو نتنياهو إلى الاستقالة
-
الخارجية الفلسطينية: الحرب الإسرائيلية على حي "الشيخ جراح" بالقدس
إعلان
إعلان