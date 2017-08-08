نتنياهو: لا أخاف ولا يمكن الإطاحة بي

لندن (بي بي سي)

تحدى رئيس وزراء اسرائيل خصومه مستبعدا قدرتهم على الإطاحة به.

ونقلت وسائل اعلام اسرائيلية قول نتنياهو لأعضاء في الكنيست الإسرائيلي إن المعارضة وأعضاء من حزب ليكود الذي يتزعمه يتآمرون عليه ويسعون للإطاحة به.

وسخر نتنياهو من الأنباء التي تحدثت عن موافقة مدير مكتبه السابق آري هارو من الادلاء بشهادته ضد نتنياهو.

وحسب هيئة البث الاسرائيلية الحكومية من المتوقع أن يدلي هارو بمعلومات في القضيتين التي تحقق فيهما الشرطة الاسرائيلية وهما القضية رقم 1000 و رقم 2000.