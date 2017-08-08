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كازاخستان: التحضيرات لـ"أستانة-6" حول سوريا لا تزال مستمرة

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مصراوي Masrawy

كازاخستان: التحضيرات لـ"أستانة-6" حول سوريا لا تزال مستمرة

12:17 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

وزير الخارجية الكازاخستاني خيرت عبد الرحمنوف

القاهرة - (د ب أ):

أكد وزير الخارجية الكازاخستاني خيرت عبد الرحمنوف اليوم الثلاثاء أن التحضيرات للجولة السادسة من مفاوضات أستانة بشأن الأزمة السورية لا تزال مستمرة.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن عبد الرحمنوف القول إن أجندة المفاوضات ستحدد في إطار اجتماع بين الدول الضامنة لـ"عملية أستانة" (روسيا وتركيا وإيران) يعقد حاليا في العاصمة الإيرانية طهران على مستوى الخبراء.

ونفى وزير الخارجية الكازاخستاني وقوع أي تغير فيما يتعلق بموعد الجولة الجديدة من المفاوضات، مضيفا أنه من المتوقع أن تعقد في أواخر أغسطس الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن الجولة الخامسة من مفاوضات أستانة التي عقدت في يوليو الماضي انتهت بالتوصل إلى اتفاق مبدئي تضمن إنشاء أربع مناطق لتخفيف التوتر في سورية. وكانت جرت هذه المباحثات بمشاركة وفدي والمعارضة السورية ووفود الدول الضامنة والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، فضلا عن ممثلي الأردن والولايات المتحدة بصفتهما دولتين مراقبتين في المفاوضات.

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