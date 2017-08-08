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الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين بمحافظة حجة

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مصراوي Masrawy

الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين بمحافظة حجة

12:17 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين بمحافظة حجة

الجيش اليمني - أرشيفية

صنعاء (د ب أ)

أعلنت قوات الجيش الوطني الموالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، اليوم الثلاثاء، مقتل وإصابة العشرات من مسلحي الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح في قصف بمدينة ميدي بمحافظة حجة (123 كلم شمال غرب صنعاء).

وقالت المنطقة العسكرية الخامسة في بيان، نشرته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن "القيادي علي عبدالملك شرف الدين قتل مع مجموعة من مرافقيه بغارة جوية لطيران التحالف العربي ظهر أمس الاثنين، فيما سقط العشرات من الانقلابيين (الحوثيين وقوات صالح) بين قتيل وجريح جراء عدد من الغارات المكثفة لطيران التحالف على مواقعهم وإمداداتهم في جبهتي حرض وميدي".

وذكر المركز، أن ثلاثة من عناصر المليشيات قتلوا وجرح آخرون أثناء محاولتهم زراعة ألغام جديدة في الحي الشرقي لمدينة ميدي، وذلك باستهدافهم من قبل مدفعية الجيش الوطني.

وتشهد المناطق القريبة من الحدود في محافظة حجة معارك عنيفة بين الطرفين منذ نحو عامين ونصف، خلفت أضرارا بشرية ومادية كبيرة، فضلا عن نزوح معظم المدنيين إلى مناطق بعيدة عن تلك المواجهات.

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