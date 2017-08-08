ضبط عاطلين انتحلا صفة مفتشي تموين بالدقي

كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء طارق حجاج، القبض على عاطلين انتحلا صفة مفتشين بمديرية التموين؛ للنصب على أصحاب المحلات.

البداية أثناء مرور الرائد أحمد خليل، والقوة المرافقة له لتسيير حركة المرور بشارع التحرير بمنطقة الدقي، أبلغه مدير محل "فاملي درينك" بحضور شخصين للمحل، وزعما أنهما من مفتشي التموين، وطلباً الاطلاع على الشهادات الصحية، وتراخيص المحل، واستوليا منه على مبلغ مالي لعدم تحرير محاضر كيدية ضده، وفرا هاربين.

وتتبع الضابط خط سير هروب المتهمين، وتمكن والقوة المرافقة من ضبطهما وهما: "علي ف."، 49 سنة، و"مجدي م."، 62 سنة، وبحوزتهما 285 جنيها.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.