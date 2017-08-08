ننشر شروط استخراج بطاقة التموين الجديدة

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نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الاثنين، عددا من الضوابط الخاصة باستخراج بطاقات التموين الجديدة، وهى:

فرض حد أقصى على عدد أعضاء البطاقة التموينية بواقع أربعة أفراد للأسرة الواحدة.

ألا يزيد الحد الأقصى لدخل الفرد العامل عن 1500 جنيه، وأصحاب المعاشات عن 1200 جنيه.

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وألا يزيد الحد الأقصى للدخل الشهري عن 800 جنيه لأصحاب العمالة المؤقتة والمهنيين والحرفيين والسائقين والمتعطلين والحاصلين على مؤهلات دراسة عليا ومازالوا بدون عمل.

ويحق لأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة إصدار بطاقة تموينية دون التقيد بالحد الأقصى للدخل.

جدير بالذكر أن حصة الفرد من بطاقة التموين بلغت 50 جنيها بعد إقرار زيادتها يوليو الماضى.