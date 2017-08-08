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شئون اللاعبين: «الجبلاية» لن تستطيع منع مشاركة الصفقات الجديدة في نهائي الكأس

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شئون اللاعبين: «الجبلاية» لن تستطيع منع مشاركة الصفقات الجديدة في نهائي الكأس شئون اللاعبين: «الجبلاية» لن تستطيع منع مشاركة الصفقات الجديدة في نهائي الكأس

التحرير

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كشف وليد العطار مدير لجنة شئون اللاعبين، أن اتحاد الكرة لن يستطيع إجبار الفريقين المتأهلين لنهائي كأس على عدم إشراك الصفقات الجديدة في المباراة النهائية ولن يكون أمامه حلًا إلا إقناعهم بالطرق الودية.

وقال العطار في تصريحات خاصة لـ «التحرير»، لايوجد في اللائحة ما يعطي اتحاد الكرة حق منع الأندية من إشراك لاعبين بأعينهم، كما أن فكرة عدم إصدار بطاقات للاعبين الجدد إلا بعد الكأس لضمان عدم مشاركتهم في النهائي لن تمنعهم من المشاركة بالفعل لأن اللاعب تعاقد مع النادي وتم قيده في قائمة هذا النادي، فماذا يمنعه من اللعب وكيف يتم منعه أصلًا؟، كما أن ناديه قد يتقدم بشكوى وبالتالي يدخل اتحاد الكرة في مهاترات وأزمات لا داعي لها.

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وقرر اتحاد الكرة فتح باب القيد للأندية يوم 10 أغسطس الجاري فيما يقام لقاء النهائي يوم 15 من الشهر نفسه بين الفائز من مباراة والمصري المقرر إقامتها اليوم والأهلي وسموحة المقرر لها غدًا الأربعاء.

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التحرير

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