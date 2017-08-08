التعاون السعودي يهدد بشكوى الزمالك لـ«الفيفا»

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ذكرت تقارير سعودية، أن نادي التعاون حذَّر مسؤولي الزمالك، بشكوى القلعة البيضاء، لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حال عدم إرسال البطاقة الدولية لمصطفى فتحي، صانع ألعاب الفارس الأبيض، المعار للفريق السعودي.

ووقع مصطفى فتحي، عقد انتقال من الزمالك للتعاون، لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل مليون و400 ألف دولار، مع أحقية الشراء مقابل 3 ملايين و600 ألف دولار، لكن لم يتسلَّم التعاون، البطاقة الدولية الخاصة باللاعب صاحب الـ(23 عامًا) حتى الآن، رغم انضمامه منذ فترة لتدريبات فريقه الجديد.

ووضع مسؤولو التعاون، بيانات مصطفى فتحي على نظام الانتقالات المعروف «TMS»، ويُفترض أن يقبل مسؤولي الزمالك هذه البيانات على السيستم، ليتم تفعيل الصفقة رسميًا، وهو ما لم يفعله الأبيض حتى الآن.

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ويرفض الزمالك بقيادة رئيس النادي مرتضى منصور، إرسال البطاقة الدولية للاعب؛ لرغبته في توقيع فتحي على عقد إضافي للزمالك لمدة 5 سنوات؛ حيث لم يوقع على العقد قبل السفر.

وأكد مسؤولو التعاون، لنظرائهم بالزمالك خلال اتصالات بين الجانبين، أنَّهم سيطلبون من الفيفا استخراج بطاقة مؤقتة للاعب بالإضافة إلى شكوى الزمالك، وطلب تعويض عن عدم احترام العقود، خاصة وأنَّهم استوفوا جميع شروط التعاقد.

يذكر أن الدوري السعودي سيبدأ الخميس المقبل، ويحاول نادي التعاون إنهاء قيد مصطفى فتحي قبل مواجهة الفتح ضمن مباريات الجولة الأولى على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.