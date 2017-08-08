"تعليم النواب" تؤجل جلستها الطارئة بشأن إلغاء الابتدائية ونظام الثانوية الجديد

كتبت- مروة شوقي:

قال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، إنه تقرر إلغاء الجلسة الطارئة التي كان مزمع انعقادها اليوم الثلاثاء، لمناقشة القرارات الأخيرة لوزير التعليم الدكتور طارق شوقي، الخاصة بتغيير نظام الثانوية العامة وتحويلها إلى ثلاث سنوات، وإلغاء الشهادة الابتدائية.

وأشار شيحة، في تصريح لمصراوي، الثلاثاء، إلى أن سفر وزير التعليم في رحلة للولايات المتحدة الأمريكية السبب في إرجاء اجتماع اللجنة لحين عودته، مضيفًا:" كان من المفترض حضور الوزير لمراجعة القرارات التي تم الإعلان عنها وتقديمها للجنة بشكل رسمي لشرحها للبرلمان قبل اعتمادها، واستعراض الرؤى المختلفة لمناقشتها بما يعود بالنفع على العملية التعليمية".

كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن الأسبوع الماضي، عدة قرارات مهمة، على رأسها إلغاء الشهادة الابتدائية واعتبار الصف السادس الابتدائي سنة نقل عادية، و تحويل نظام الثانوية العامة إلى ثلاث سنوات بدلًا من سنة واحدة، علاوة على اعتبار "الميد تيرم" امتحان تدريبي لا يضاف للمجموع.

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