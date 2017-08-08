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اليوم.. وزير الثقافة يشهد ختام معرض الكتاب بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

اليوم.. وزير الثقافة يشهد ختام معرض الكتاب بالمنوفية

12:04 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

اليوم.. وزير الثقافة يشهد ختام معرض الكتاب بالمنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

يشهد اليوم الثلاثاء، الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة، ختام معرض الكتاب بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بحضور الدكتور هشام عبدالباسط محافظ الإقليم.

وتقام احتفالية كبرى باستاد شبين الكوم الرياضي، في ختام المعرض، بالإضافة إلى تكريم عدد من مشاهير المنوفية ومثقفييها.

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