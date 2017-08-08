ضبط عاطلين تخصّصا في "تثبيت المواطنين" بأبو زعبل

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ألقت مباحث القليوبية، اليوم الثلاثاء، القبض على عاطلين تخصصا في السطو المسلح على المواطنين، أثناء سيرهم بجوار سجن أبو زعبل، وسرقة متعلقاتهم تحت تهديد السلاح.

أحيل المتهمان للنيابة لتولي التحقيق.

وتعدد البلاغات المقدمة من مواطنين أمام المقدم محمد الشاذلى، رئيس مباحث مركز الخانكة، بتعرضهم للسرقة بالإكراه من قبل عاطلين، بجوار سجن أبو زعبل، وآخر هذه البلاغات من "عبد الرحمن سعيد إبراهيم" 31 سنة، مقاول، بتهديد شخصين له بسلاح ناري واستوليا على حقيبة كانت بحوزته وفرا هاربين.

أُخطر اللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير الأمن، فتبين للعميد حسام الحسيني رئيس مباحث القليوبية، والعقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين يكوّنان فيما بينهما تشكيلاً عصابيًا لسرقة المواطنين بالإكراه، ويستخدمان دراجة بخارية، ويقفان بجوار سجن أبو زعبل لتثبيت المواطنين.

وفى أحد الأكمنة ألقي القبض على المتهمين، وهما "محمد. ب. ص"، وشهرته "حماصة" 22 سنة، عاطل، و"محمد ط ع" 18 سنة، عاطل، وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش أثناء استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وبحوزتهما حقيبة هاندباج بداخلها مبلغ 500 جنيه.

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابيًا فيما بينهما تخصص في ارتكاب وقائع سرقات متعلقات المواطنين تحت تهديد السلاح، كما اعترفا باستيلائهما على جوال بداخله كمية من الملابس من المواطن "إيهاب أحمد متولي موسى" 26 سنة، بائع متجول، أثناء تواجده بمحيط سجن أبو زعبل.