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8 آلاف كرتونة مواد غذائية بأسعار مخفضة للأسر الأكثر احتياجًا بالمنيا

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مصراوي Masrawy

8 آلاف كرتونة مواد غذائية بأسعار مخفضة للأسر الأكثر احتياجًا بالمنيا

12:01 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

8 آلاف كرتونة مواد غذائية بأسعار مخفضة للأسر الأكثر احتياجًا بالمنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، عن بيع عدد 8 آلاف كرتونة من المواد الغذائية، مقدمة من جهاز القوات المسلحة، بأسعار مخفضة للأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية من الأهالي والمواطنين، وذلك في إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط وتوفير الحياة الكريمة له.

وقال محمد سيد، رئيس مركز ومدينة المنيا، في تصريحات صحفية: إن الوحدة المحلية مستمرة في توفير وطرح السلع الأساسية للمواطنين من لحوم، دواجن، سكر، زيت، أرز.. وغيرها من السلع التموينية، بأسعار مخفضة، من خلال منافذ الوحدة المحلية الثابتة والمتحركة، لافتًا إلى أن سعر كيلو اللحوم يصل إلى 65 جنيهًا، بينما يصل سعر طبق الفراخ إلى 35 جنيهًا.

وأكد أن المجلس لا يألو جهدًا في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، تخفيفًا عن كاهلهم في ظل ارتفاع الأسعار واحتكار التجار للأسواق.

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