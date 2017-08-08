"ماكينة لتصنيع الدوائر الإلكترونية".. ابتكار جديد لطلبة هندسة منوف

المنوفية مروة فاضل:

ابتكر فريق من طلبة الفرقة الرابعة بقسم هندسة الإلكترونيات الصناعية والتحكم الآلي، بكلية الهندسة الإلكترونية بمنوف، ماكينة CNC لتصميم الدوائر الإلكترونية المعقدة بشكل إلكتروني، من خلال جهاز الكمبيوتر في أقل زمن ممكن.

وأشار الدكتور جلال عتلم، الأستاذ بقسم هندسة الإلكترونيات الصناعية والتحكم الآلي، والمشرف على المشروع، إلى أن الهدف من المشروع هو تقليل الوقت والتكلفة المستخدمة لتصميم الدوائر الإلكترونية، مع الحفاظ على زيادة معدل الأمان كبديل للطرق التقليدية في تصميم الدوائر الإلكترونية.

ونوه "عتلم" إلى أن من بين أهداف المشروع أيضًا، اختصار كل الطرق اليدوية في رسم الدائرة على الكمبيوتر، ومن ثم تحويلها إلى لغة برمجة تسمى G- code، وإرسالها الى المتحكمات الدقيقة الخاصة بالماكينة لتحريك البونطة، تبعًا للاتجاهات والسرعة المحددة، لإخراج بوردة إلكترونية ذات دقة عالية جاهزة فقط على لحام العناصر الإلكترونية.

وأكد أنه باستخدام تلك الماكينة، يمكن تنفيذ نفس التصميم بعدد لا نهائي دون وجود أى صعوبة، مضيفا أنه يمكن تشغيلها من خلال الخلايا الشمسية مباشرة أثناء النهار والليل، بعد تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربية وتخزينها في بطاريات، وبالتوازي وباستخدام البطاريات في التشغيل تقوم الماكينة بوظيفتها الأساسية في الحفر على قطعة النحاس لعمل دوائر الكترونية وتثقيب أماكن المكونات الإلكترونية.