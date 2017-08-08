إخماد حريق بفندق في أكتوبر دون إصابات

كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق بإحدى الفنادق بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الثلاثاء، دون وقوع إصابات.

وكشفت التحريات أن الفندق مكون من أرضي و5 طوابق، ونشوب الحريق بالمطبخ، وتم إخماده بواسطة رجال الأمن الإداري ونظام الإطفاء الآلي.

ورجحت المعاينة الأولية سبب الحريق إلى تراكم الزيوت والشحوم بالمدخنة، وتم انتداب رجال المعمل الجنائي للمعاينة.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.