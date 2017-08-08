أخبار عاجلة

"الوزراء"​ يوافق على مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامع -
الحكومة: إقرار لائحة قانون الاستثمار التنفيذية بهدف جذب المستثمرين -
تعرف العلاقة بين الساعة البيولوجية و "دخول الحمام" فجراً -
مشتبه به في هجمات باريس يواجه المحاكمة في بلجيكا -
ملاعب ONsport - الزمالك يفاوض البلجيكى برودوم لتدريب الزمالك -
ملاعب ONsport - كوبر يطير إلى المغرب لمتابعة مواجهة المحليين أمام المغرب -
في تقريره السنوي.. التراث العالمى يشيد بمشروع القاهرة التاريخية -
أبرزهم "أبناء القرضاوي".. التحفظ على أموال 16 عضوا بجماعة الإخوان -
دي ميستورا: أكتوبر القادم سيكون حاسما بالنسبة للأزمة السورية -
القبض على عاطلين وبحيازتهما 42 تذكرة هيروين في الدقهلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

حريق محدود في مستشفى أم الأطباء بالدقي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حريق محدود في مستشفى أم الأطباء بالدقي

12:03 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

حريق محدود في مستشفى أم الأطباء بالدقي

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق اندلع بكابل كهرباء بمستشفى أم الأطباء بالدقي.

كشفت معاينة اللواء هاني سعيد، مدير الحماية المدنية بالجيزة، نشوب الحريق بكابل كهرباء طوله مترين متواجد ببدروم المستشفى، دون وقوع أي إصابات أو تلفيات.

ورجح مسؤول الخدمات بالمستشفى سبب اشتعال الكابل نتيجة الأحمال الزائدة.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصرع نجار وإصابة 14 آخرين في انقلاب ميكروباص بمحور 26 يوليو

    أخبار

  • إصابة عاطل برش خرطوش أثناء عبثه بسلاح داخل منزله بمنشأة القناطر

    أخبار

  • ضبط 1.5 طن مصنعات لحوم فاسدة في مصنع بإمبابة

    أخبار

  • التحريات: عصابة "سوسو" وراء السطو على سيارة الشرقية للدخان بأكتوبر

    أخبار

إعلان

95021e2407.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الوزراء"​ يوافق على مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامع

"الوزراء"​ يوافق على مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامع

الحكومة: إقرار لائحة قانون الاستثمار التنفيذية بهدف جذب المستثمرين

الحكومة: إقرار لائحة قانون الاستثمار التنفيذية بهدف جذب المستثمرين

تعرف العلاقة بين الساعة البيولوجية و "دخول الحمام" فجراً

تعرف العلاقة بين الساعة البيولوجية و "دخول الحمام" فجراً

مشتبه به في هجمات باريس يواجه المحاكمة في بلجيكا

مشتبه به في هجمات باريس يواجه المحاكمة في بلجيكا