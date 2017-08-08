حريق محدود في مستشفى أم الأطباء بالدقي
حريق محدود في مستشفى أم الأطباء بالدقي
12:03 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017
أرشيفية
كتب - محمد شعبان:
تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق اندلع بكابل كهرباء بمستشفى أم الأطباء بالدقي.
كشفت معاينة اللواء هاني سعيد، مدير الحماية المدنية بالجيزة، نشوب الحريق بكابل كهرباء طوله مترين متواجد ببدروم المستشفى، دون وقوع أي إصابات أو تلفيات.
ورجح مسؤول الخدمات بالمستشفى سبب اشتعال الكابل نتيجة الأحمال الزائدة.
حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
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