مصرع طفل سقط من شرفة منزله بالطابق الرابع في إمبابة



كتب - محمد شعبان:

لقي طفل مصرعه إثر سقوطه من شرفة منزله بالطابق الرابع في منطقة إمبابة.

وكشفت تحريات العقيد أيمن الحمزاوي، مفتش مباحث شمال الجيزة، أنه أثناء لهو الطفل مروان سيد 4 سنوات، بشرفة الشقة، اختل توازنه، وسقط أرضاً، مما أدى مصرعه في الحال متأثرا بإصابته بكسر في الجمجمة ونزيف بالأنف.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي صرحت بالدفن.