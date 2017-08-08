إرسال الشخص الذي حاول اقتحام برج إيفل إلى مستشفى للطب النفسي

باريس (د ب أ)

كشف مصدر قضائي أن الرجل الذي تردد أنه حاول اقتحام برج ايفل بباريس وهو يحمل سكينا، قد تم إرساله إلى مستشفى للطب النفسي.

ذكر المصدر القضائي، اليوم الثلاثاء، إن طبيبا نفسيا قام بفحص الرجل - الذي تم احتجازه منذ محاولته دخول برج إيفل عنوة من خلال وحدة للتحكم الأمني مساء يوم السبت الماضي - وقرر أنه يفتقر إلى التمييز.

وأضاف المصدر أن المشتبه به أرسل إلى مستشفى كان يعالج فيه من قبل.

وأوضح المصدر أن قضاة التحقيق يبحثون عن اتهامات محتملة، تتضمن محاولة قتل مسؤولين عموميين من خلال عمل إرهابي، وربما يطلبون تقريرا نفسيا ثانيا.

وقد تم اخلاء برج ايفل بعد منتصف ليل يوم السبت بعد وقوع الحادث الذى تم خلاله السيطرة على المتسلل واعتقاله دون ان يتسبب في وقوع أي اصابات.