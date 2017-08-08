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رئيس الوزراء الأسترالي يعلن المضي في إجراء تصويت على زواج المثليين

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء الأسترالي يعلن المضي في إجراء تصويت على زواج المثليين

12:02 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

رئيس الوزراء الأسترالي يعلن المضي في إجراء تصويت على زواج المثليين

رئيس الوزراء الأسترالي مالكلوم تورنبل

سيدني - (د ب أ):

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي مالكلوم تورنبل اليوم الثلاثاء اعتزامه المضى في إجراء تصويت عام على زواج المثليين.

وقال تورنبل إن سوف تقدم مسودة التصويت لمجلس الشيوخ هذا الأسبوع، وسوف تجرى تصويتا بريديا إذا رفضت المسودة.

وسوف يطرح التصويت غير الملزم وغير الإجباري السؤال التالي : " هل يجب تغيير القانون للسماح بزواج المثليين؟".

وقال تورنبل للصحفيين في كانبرا " كل استرالي سوف يكون له الحق في إبداء رأيه ".

وكانت الحكومة قد أخفقت في سبتمبر الماضي في أول محاولة لها للدفع بمسودة التصويت على زواج المثليين في مجلس الشيوخ.

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مصراوي Masrawy

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