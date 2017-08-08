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مسؤول إيراني: كل الخيارات مطروحة إذا خرقت أمريكا الاتفاق النووي

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مصراوي Masrawy

مسؤول إيراني: كل الخيارات مطروحة إذا خرقت أمريكا الاتفاق النووي

11:59 ص الثلاثاء 08 أغسطس 2017

مسؤول إيراني: كل الخيارات مطروحة إذا خرقت أمريكا الاتفاق النووي

مسؤول إيراني

بيروت (د ب أ)
أكد علي أكبر صالحي مدير الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة في حال قررت الولايات المتحدة خرق الاتفاق النووي، ولكنه استبعد قيام الإدارة الأمريكية بذلك واعتبر أنها هي من سيخسر.

وأوضح في مقابلة مع قناة "الميادين" أن ردّة الفعل الإيرانية ستتناسب مع كيفية تعامل الإدارة الأمريكية، من دون أن يعني ذلك أن إيران ستتخذ قرارات متشددة من دون حدوث خرق أمريكي للاتفاق.

ورأى صالحي أن خروج الولايات المتحدة لن يؤثر على استمرارية الاتفاق النووي في ظل إعلان الاتّحاد الأوروبي والصين وروسيا وسائر البلدان العالمية تأييدهم للاتفاق.

وقال :"إذا خُرق الاتّفاق من قبل أمريكا ... فستكون هذه مسؤوليها، لأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، صرّحت حوالى سبع مرات بأن إيران كانت دائماً ملتزمة بمواعيدها وتعهّداتها، لذلك ليس هناك أي أرضية لخرق هذه الاتّفاقية".

وأكّد صالحي أن "النشاط النووي مستمر على نحو أفضل من السابق فيما يتعلق بالتخصيب وإنتاج الماء الثقيل والتصميم الجديد للمفاعل في آراك مع مساعدة الصينيين فضلاً عن استخراج معادن اليورانيوم".

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